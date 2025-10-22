Netflix: bénéfice très en deçà des attentes au 3e trimestre, le cours plonge

Netflix a dégagé un bénéfice de 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre, nettement en dessous des 3 milliards attendus, en raison d'un litige fiscal avec le Brésil qui lui a déjà coûté plus de 600 millions de dollars.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MARIO TAMA )

Le titre du géant américain du divertissement en ligne perdait près de 5% lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York, malgré un chiffre d'affaires de 11,5 milliards en hausse conforme aux prévisions.

Ces résultats interrompent une série de deux années où Netflix avait systématiquement dépassé les attentes des investisseurs, grâce notamment en 2025 à la hausse des prix des abonnements et aux revenus publicitaires.

La plateforme, qui tente de se diversifier dans le sport et les jeux vidéo, poursuit tout de même sur sa lancée avec un chiffre d'affaires en progression et une marge opérationnelle qui reste élevée à 28,2% bien qu'en repli (29% l'an dernier).

Mais Netflix avertit toutefois d'une chute probable de cette rentabilité au prochain trimestre, avec une prévision de marge opérationnelle de 23,9% et un bénéfice net en recul à 2,4 milliards de dollars.

"Netflix a connu son meilleur trimestre à ce jour en matière de revenus publicitaires, mais n'a toujours pas communiqué de chiffre sur l'ampleur de cette activité", qui est l'un de ses points clés de croissance, a souligné Ross Benes, de chez Emarketer.

"Cela laisse penser que la croissance soutenue de son chiffre d'affaires, réalisée ce trimestre et anticipée pour le suivant, continuera de provenir en grande partie des abonnements", a-t-il ajouté.

La plateforme comptait plus de 300 millions d'abonnés en décembre dernier. Mais l'entreprise ne divulgue plus ces chiffres désormais, afin de se concentrer sur les mesures "d'engagement" de l'audience (temps passé à regarder des contenus).

"Nous avons atteint une part de visionnage trimestrielle record aux États-Unis et au Royaume-Uni, en hausse de 15% et 22% respectivement depuis le quatrième trimestre 2022, selon les chiffres de Nielsen et Barb", se félicite d'ailleurs la plateforme, qui a vu au dernier trimestre "KPop Demon Hunters" devenir son long-métrage le plus populaire de l'histoire de Netflix, avec plus de 300 millions de visionnages en trois mois.