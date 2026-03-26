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Netflix augmente le prix de ses abonnements aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/03/2026 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a augmenté les prix de tous ses forfaits aux États-Unis, alors que le géant du streaming se lance dans de nouveaux formats de programmation tels que les podcasts vidéo et les événements sportifs en direct.

La formule avec publicité coûte désormais 8,99 dollars par mois, contre 7,99 dollars auparavant, tandis que le prix de la formule standard a augmenté de 2 dollars par mois pour atteindre 19,99 dollars, selon le site web de l'entreprise.

L'offre premium coûte désormais 26,99 dollars par mois, contre 24,99 dollars auparavant. Netflix a également augmenté le prix de l'ajout d'un membre supplémentaire à 7,99 dollars pour les forfaits avec publicité et à 9,99 dollars pour les forfaits sans publicité.

Netflix, qui compte plus de 325 millions d'abonnés, avait supprimé en 2023 sa formule sans publicité la moins chère, appelée formule de base, laissant aux utilisateurs les formules premium et standard, plus chères, ainsi que la formule standard avec publicité.

Avec les nouveaux prix, le revenu moyen par abonné de la société dans la région États-Unis-Canada augmentera de 6 % d'une année sur l'autre en 2026, selon les estimations des analystes de TD Cowen.

La société a augmenté ses prix pour la dernière fois au début de l'année dernière .

Netflix a déclaré un chiffre d'affaires de 12,1 milliards de dollars pour la période octobre-décembre, dépassant légèrement les estimations des analystes.

En février, Netflix s'est retiré de l'appel d'offres pour les actifs de streaming et de studio de Warner Bros

WBD.O , ouvrant ainsi la voie à Paramount Skydance PSKY.O pour racheter le célèbre studio hollywoodien dans le cadre d'un accord de 110 milliards de dollars.

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