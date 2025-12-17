Netflix augmente alors que le conseil d'administration de Warner Bros penche en faveur d'un rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Le géant du streaming Netflix NFLX.O en hausse de 1,5 % à 96,05 $ avant le marché

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O optera probablement pour l'offre de rachat de Netflix , selon un rapport

** Le conseil d'administration pourrait annoncer sa décision dès mercredi, selon des sources; il devrait conseiller aux actionnaires de rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O

** WBD en baisse de 1,1 % à 28,57 $ en pré-marché

** Netflix a déjà accepté une offre de 27 $/action en espèces et en actions pour les actifs non câblés de Warner Bros; Paramount a répliqué avec une offre de 30 $/action en espèces pour l'ensemble de la société

** Warner Bros Discovery possède HBO Max, une vaste bibliothèque de films et de programmes télévisés, dont "Harry Potter" et "Friends"

** NFLX en hausse de 6 % cette année, à la dernière clôture