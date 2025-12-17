 Aller au contenu principal
Netflix augmente alors que le conseil d'administration de Warner Bros penche en faveur d'un rachat
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 décembre - ** Le géant du streaming Netflix NFLX.O en hausse de 1,5 % à 96,05 $ avant le marché

** Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery

WBD.O optera probablement pour l'offre de rachat de Netflix , selon un rapport

** Le conseil d'administration pourrait annoncer sa décision dès mercredi, selon des sources; il devrait conseiller aux actionnaires de rejeter l'offre de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance PSKY.O

** WBD en baisse de 1,1 % à 28,57 $ en pré-marché

** Netflix a déjà accepté une offre de 27 $/action en espèces et en actions pour les actifs non câblés de Warner Bros; Paramount a répliqué avec une offre de 30 $/action en espèces pour l'ensemble de la société

** Warner Bros Discovery possède HBO Max, une vaste bibliothèque de films et de programmes télévisés, dont "Harry Potter" et "Friends"

** NFLX en hausse de 6 % cette année, à la dernière clôture

NETFLIX
94,5101 USD NASDAQ +0,79%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
13,8500 USD NASDAQ -1,00%
WARNER BROS RG-A
28,8950 USD NASDAQ -2,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

