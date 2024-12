Netflix: audiences exceptionnelles pour les matches de NFL information fournie par Cercle Finance • 27/12/2024 à 10:02









(CercleFinance.com) - Netflix a annoncé vendredi avoir réalisé des scores d'audience historiques avec la diffusion en direct de ses premiers matchs de football américain.



Le géant américain du streaming indique que les deux rencontres retransmises le jour de Noël, à savoir celles opposant les Baltimore Ravens aux Houston Texans puis les Kansas City Chiefs aux Pittsburgh Steelers, ont chacune attiré plus de 24 millions de spectateurs, sur la base de chiffres Nielsen.



Un pic d'audience a été atteint avec plus de 27 millions de téléspectateurs lors du concert donné par Beyoncé à l'occasion de la mi-temps du match Ravens-Texans.



Il s'agit de la première fois que Netflix proposait les matches de Noël de la NFL dans le cadre du partenariat de trois saisons conclu par le groupe californien avec la ligue nationale de football américain.





