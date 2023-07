Netflix attendu en hausse après qu'UBS a relevé son objectif de cours à 525 dollars

Analyse sectorielle Communication et Médias

(AOF) - Netflix est attendu en légère hausse en pré-marché à Wall Street après qu’UBS a relevé son objectif de cours sur le titre, à 525 dollars contre 390 dollars et confirmé son conseil d'Achat. « Avec l'amélioration des taux de change, nous nous attendons à ce que le deuxième trimestre dépasse les prévisions du management » commente le broker : « nous continuons à penser que le partage rémunéré va générer une augmentation de plus de 5 % du chiffre d'affaires », ajoute-t-il.

