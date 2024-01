Netflix atteint un record d'abonnés au quatrième trimestre, grâce à "The Crown" et "The Killer"

(Ajout des commentaires du directeur général et du directeur financier, des commentaires des analystes, de l'historique de l'entreprise, mise à jour des actions, paragraphes 3, 9-11, 13, 15-17) par Dawn Chmielewski

Netflix NFLX.O a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant le nombre d'abonnés au quatrième trimestre, grâce à une solide gamme de programmes comprenant la dernière saison de la série royale "The Crown" et le film original de David Fincher, "The Killer"

La société a déclaré avoir ajouté 13,1 millions d'abonnés au cours du trimestre de décembre, ce qui représente la plus forte croissance du nombre d'abonnés au cours du quatrième trimestre, dépassant largement les prévisions de 8,97 millions d'abonnés. Cela porte le nombre total d'abonnés à 260 millions.

Les actions de Netflix ont augmenté de 8,3 % après la séance. L'action a gagné 65 % au cours de l'année 2023.

il devient de plus en plus évident que Netflix a gagné la "guerre du streaming", a écrit Jessica Reif Ehrlich, analyste média chez Bank of America.

La société a déclaré un bénéfice par action de 2,11 dollars, ce qui est inférieur aux estimations consensuelles de 2,22 dollars par action. Netflix a déclaré que les bénéfices par action ont été affectés par une perte non monétaire de 239 millions de dollars liée aux taux directeur.

Le chiffre d'affaires a atteint 8,8 milliards de dollars, dépassant les prévisions et l'objectif de 8,7 milliards de dollars que s'était fixé l'entreprise pour le trimestre.

Le géant du streaming a déclaré qu'il s'attendait à une croissance saine à deux chiffres de ses revenus pour l'ensemble de l'année 2024, car il continue d'ajouter des membres et d'investir dans son activité publicitaire. Netflix a déclaré que la publicité n'était pas encore le principal moteur de la croissance des revenus, mais qu'elle visait à ce que cela change d'ici 2025.

La société a attribué les gains à la force de sa propriété intellectuelle, y compris "Squid Game: The Challenge", une émission de téléréalité basée sur sa série télévisée la plus regardée, de nouvelles séries originales telles que "All the Light We Cannot See", des longs métrages comme "Rebel Moon: A Child of Fire" de Zack Snyder, et des programmes non anglophones, dont la troisième saison de "Lupin" en France.

La chaîne a également fait état d'une forte demande pour des titres sous licence tels que "Young Sheldon" Le codirecteur général Ted Sarandos a déclaré que Netflix avait une "riche histoire" de diffusion de certains des plus grands succès de la télévision, notamment "Breaking Bad", "The Walking Dead", "Schitt's Creek" et, plus récemment, "Suits"

"Je suis ravi que les studios soient à nouveau ouverts à l'octroi de licences, et je suis ravi de leur dire que nous sommes prêts à faire des affaires", a déclaré M. Sarandos lors de la retransmission en direct de la conférence des investisseurs de Netflix.

Selon Mme Ehrlich, de Bank of America, Netflix bénéficie de l'évolution de la dynamique du marché, qui oblige les sociétés de médias à réévaluer leur stratégie consistant à conserver les films et les séries télévisées exclusivement pour leurs propres services de diffusion en continu. Selon elle, il s'agit d'une proposition "gagnant-gagnant", qui permet à Netflix de réduire ses investissements dans des productions originales plus risquées, alors même que ces accords de licence apportent à d'autres sociétés de médias des revenus dont elles ont grand besoin.

Netflix a déclaré qu'il entrevoyait des possibilités de croissance s'il continuait à améliorer sa grille de programmes et s'il faisait des incursions dans de nouveaux domaines tels que la publicité et les jeux. Bien que le secteur des jeux n'en soit qu'à ses débuts, l'entreprise a déclaré que l'engagement avait triplé.

Spencer Neumann, directeur financier, a déclaré que Netflix prévoyait d'augmenter ses dépenses en matière de contenu, à la suite des deux grèves qui ont frappé Hollywood l'année dernière. Il prévoit que le streamer investira jusqu'à 17 milliards de dollars cette année, mais il a ajouté: "Nous voulons le faire de manière intelligente, judicieuse et responsable"

La société a déclaré qu'elle continuait à investir dans la programmation en direct et à l'expérimenter. Plus tôt dans la journée de mardi, Netflix et TKO Group Holdings TKO.N ont annoncé un accord de plus de 5 milliards de dollars pour que la chaîne "Raw" de World Wrestling Entertainment et d'autres programmes soient diffusés en exclusivité sur le service de streaming à partir de janvier 2025.

"Pendant des décennies, la WWE a développé cette base de fans multigénérationnelle que nous pensons pouvoir servir et développer", a déclaré Sarandos. "Nous pensons que la WWE a été historiquement sous-distribuée en dehors de l'Amérique du Nord. Et il s'agit d'un accord mondial. Nous pouvons donc les aider, et ils peuvent nous aider à construire ce fandom dans le monde entier"

Jamie Lumley, analyste chez Third Bridge, a déclaré que l'accord avec la WWE montre comment Netflix continue à diversifier sa stratégie de contenu.

"Il s'agit de la plus grande avancée de l'entreprise dans le domaine de la programmation en direct et elle apportera un grand volume de contenu à la plateforme chaque année", a déclaré M. Lumley.

Netflix a également présenté sa première production scénique, "Stranger Things: The First Shadow", basée sur la série à succès.