Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Netflix anticipe moins de nouveaux abonnés que prévu au 3e trimestre Reuters • 16/07/2020 à 23:08









NETFLIX ANTICIPE MOINS DE NOUVEAUX ABONNÉS QUE PRÉVU AU 3E TRIMESTRE (Reuters) - Netflix Inc a dit jeudi anticiper un recrutement moindre qu'attendu de nouveaux abonnés au troisième trimestre faisant chuter le cours de son titre dans les transactions d'après-Bourse. Le spécialiste de la diffusion de vidéos en ligne d'attend à recruter autour de 2,5 millions de nouveaux abonnés au troisième trimestre, un chiffre plus de deux fois inférieur aux prévisions fondées sur des données Refinitiv. Au deuxième trimestre achevé le 30 juin, le chiffre d'affaires a toutefois progressé de 24,9% à 6,15 milliards de dollars, un niveau supérieur aux 6,08 milliards prévus par les analystes. Au cours de la même période, Netflix a enregistré 10,09 millions de nouveaux abonnés contre 8,07 millions attendus, bénéficiant notamment des mesures de confinement instaurées de part le monde pour enrayer la progression de l'épidémie de COVID-19. (Neha Malara et Lisa Richwine; version française Nicolas Delame)

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ +0.79%