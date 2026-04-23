Netflix annonce un rachat d'actions de 25 milliards de dollars

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Netflix NFLX.O a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 25 milliards de dollars, en plus d'un rachat approuvé en décembre 2024, sans date d'expiration.