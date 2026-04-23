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Netflix annonce un rachat d'actions de 25 milliards de dollars
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Netflix NFLX.O a annoncé jeudi que son conseil d'administration avait autorisé un programme de rachat d'actions supplémentaire de 25 milliards de dollars, en plus d'un rachat approuvé en décembre 2024, sans date d'expiration.

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