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Netflix a investi 135 milliards de dollars en 10 ans dans la production de contenus
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 16:17

Netflix a annoncé mardi avoir investi plus de 135 milliards de dollars dans la production de films et de séries au cours des dix dernières années, un effet qui aurait contribué à hauteur de plus de 325 milliards de dollars à l'économie mondiale, selon les données communiquées par la plateforme de streaming vidéo.

Le groupe américain indique que ces productions auraient généré plus de 425 000 emplois dans le monde, incluant scénaristes, réalisateurs, techniciens, mais aussi des métiers indirects tels que menuisiers ou électriciens mobilisés sur les plateaux de tournage.

Parmi ses franchises phares, les cinq saisons de Stranger Things auraient permis la création de plus de 8 000 emplois de production, dont plus de 200 cascadeurs engagés pour la seule dernière saison. La série a également mobilisé plus de 3 800 fournisseurs répartis dans la quasi-totalité des États américains.

Autre production mise en avant, The Lincoln Lawyer aurait contribué de son côté à hauteur de plus de 425 millions de dollars à l'économie californienne sur ses quatre saisons. La série aurait employé plus de 4 300 acteurs et techniciens et été tournée dans plus de 50 lieux différents à Los Angeles.

L'"effet Netflix"

Le co-directeur général de Netflix, Ted Sarandos, qualifie ces effets combinés d'"effet Netflix", décrivant un inventaire de l'impact économique, culturel et social des productions du groupe, et leur diffusion à travers les économies, les industries et la vie quotidienne.

Alors que Netflix était seulement disponible dans 60 pays il y a 10 ans, son service de divertissement était devenu accessible en 2015 dans plus de 190 pays en une seule journée.

Sur le volet formation, le groupe indique que ses programmes ont touché plus de 90 000 personnes dans plus de 75 pays, soutenant le développement de compétences dans l'industrie audiovisuelle.

Enfin, Netflix affirme avoir participé à la rénovation de salles de cinéma historiques, dont l'Egyptian Theatre à Los Angeles et le Cinema Europa à Rome, tout en contribuant au développement de technologies destinées aux créateurs et aux studios à l'échelle mondiale.

A la Bourse de New York, l'action Netflix prenait 1,7% mardi dans les premiers échanges, à comparer avec un repli de 0,8% pour le Nasdaq. Le titre accuse encore un recul de 7% depuis le début de l'année.

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