NetApp progresse grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux estimations
information fournie par Reuters 25/11/2025 à 23:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de la société de stockage de données NetApp NTAP.O ont augmenté de 4,6 % à 116,60 $ après la cloche ** NTAP affiche un bénéfice ajusté de 2,05 $ par action au deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 1,89 $ par les analystes, selon les données de LSEG, grâce à la forte demande de stockage de données de grande capacité

** Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 1,71 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,69 milliard de dollars,

** Le bénéfice ajusté par action pour 2026 devrait se situer entre 7,75 et 8,05 dollars, contre 7,60 à 7,90 dollars précédemment

** Pour le troisième trimestre, NetApp prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,62 et 1,77 milliard de dollars, contre des estimations de 1,71 milliard de dollars

** L'action a baissé de 3,9 % depuis le début de l'année

NETAPP
111,4800 USD NASDAQ +2,31%
