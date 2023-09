NetApp progresse alors que Susquehanna passe de "neutre" à "positif"

** Les actions de la plateforme de gestion de données basée sur le cloud NetApp NTAP.O sont en hausse de 2,1% à 79,21 $ en pré-marché

** Susquehanna fait passer l'action de "neutre" à "positive" et augmente les prévisions de 62 $ à 100 $

** Poised to show Q/Q improvement with Y/Y growth resumption by mid-CY24 driven by increased demand for SAN-specific AFAs (All Flash Arrays) and share gains in the $18 bln SAN (Storage Area Network) market" - brokerage

** ajoute que les cycles de dépenses pour les AFA sont maintenant "relativement" moins volatiles et que la reprise des revenus des produits devrait s'accélérer en 2024

** Le mois dernier, Co a dépassé les estimations de revenus du premier trimestre (link) et a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les revenus nets du deuxième trimestre se situent entre 1,46 et 1,61 milliard de dollars et que le bénéfice ajusté se situe entre 1,35 et 1,45 dollar par action

** Le point médian des prévisions était supérieur aux estimations des analystes, selon les données de LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions de NTAP ont gagné ~29% depuis le début de l'année