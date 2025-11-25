NetApp dépasse ses estimations trimestrielles grâce à une demande soutenue en matière de stockage de données

NetApp NTAP.O a dépassé les estimations de Wall Street pour le bénéfice et le chiffre d'affaires du deuxième trimestre mardi, aidé par une forte demande pour ses services de stockage de données et ses produits de stockage all-flash utilisés dans les applications d'intelligence artificielle.

Les actions de la société ont augmenté de 3 % dans les échanges prolongés après qu'elle a également relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

NetApp a bénéficié d'une hausse de la demande de stockage de données de grande capacité, car les entreprises mettent en place des infrastructures pour prendre en charge les charges de travail d'intelligence artificielle exigeantes qui nécessitent un accès rapide à de vastes quantités de données.

L'activité de la société dans le domaine des baies all-flash a été un moteur de croissance clé, aidant NetApp à s'emparer d'une part du marché en pleine croissance de l'infrastructure de l'IA. Le chiffre d'affaires de l'unité a augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 1 milliard de dollars au deuxième trimestre clos le 24 octobre.

NetApp fournit du matériel et des logiciels pour gérer les données dans les centres de données sur site et les environnements de cloud public.

Le chiffre d'affaires du trimestre s'est élevé à 1,71 milliard de dollars, dépassant l'estimation moyenne des analystes qui était de 1,69 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

NetApp a gagné 2,05 dollars par action sur une base ajustée pour le trimestre, contre des estimations de 1,89 dollar par action.

Elle a relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action entre 7,75 et 8,05 dollars, contre une prévision précédente de 7,60 à 7,90 dollars.

Pour le troisième trimestre, NetApp prévoit un chiffre d'affaires compris entre 1,62 et 1,77 milliard de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 1,71 milliard de dollars.