NetApp chute après avoir signalé un ralentissement des dépenses en matière de stockage en nuage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août -

** Les actions de la société de stockage de données NetApp

NTAP.O chutent de près de 7,2 % à 104 $ dans les échanges de pré-marché

** La société prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre légèrement supérieur aux estimations mercredi, car les entreprises réduisent leurs dépenses en services de stockage basés sur le cloud dans une économie incertaine

** J.P.Morgan estime que NetApp devrait bénéficier des mises à niveau des centres de données des entreprises et des premiers projets d'intelligence artificielle chez de nombreux clients; maintient une position "surpondérée"

** "Nous croyons que le contexte de la demande pour le stockage reste résilient avec un potentiel assouplissement des dépenses prudentes de la part des clients entreprises, comme en témoigne la première moitié de l'année civile, sauf pour la demande dans le secteur public, qui reste difficile," ajoute la société de courtage

** Pour le deuxième trimestre, Co prévoit un chiffre d'affaires net compris entre 1,615 milliard et 1,765 milliard de dollars; le point médian de la prévision de 1,69 milliard de dollars était légèrement supérieur aux estimations de 1,68 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG

** L'action est notée "hold" en moyenne; le PT médian est de 117 $ - données LSEG

** À la dernière clôture, NTAP a chuté de ~3,4 % cette année