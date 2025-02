Net repli du CAC 40 et forte hausse du dollar

(AOF) - Les marchés européens reculent nettement sur fond de guerre commerciale. Les produits canadiens et mexicains importés aux Etats-Unis seront taxés à hauteur de 25%, tandis que 10% de droits de douane supplémentaires seront imposés aux importations en provenance de Chine a indiqué Donald Trump. Les tarifs entreront en vigueur mardi et les trois pays concernés ont prévenu qu'ils prendraient des "contre-mesures". Pour l'heure, l'Europe attend de savoir à quelle sauce elle va être mangée. Quelques minutes après l’ouverture, le CAC 40 perd 1,44% à 7835,36 points.

Seuls 2 membres du CAC 40, Orange et Carrefour, sont dans le vert. Particulièrement concernés par les décisions de Donald Trump, Stellantis et ArcelorMittal figurent parmi les plus forts replis de l'indice.

Sur le marché des changes, le dollar est en forte hausse contre le dollar canadien et le peso mexicain, mais aussi vis-à-vis de l'euro. La devise européenne perd 1,22% à 1,0242 dollar.

"Les décrets d'application d'une hausse de tarifs douaniers indiquent clairement que le président Trump est déterminé lorsqu'il menace d'appliquer des tarifs douaniers plus élevés et représentent une étape importante dans la guerre commerciale entamée au cours de son premier mandat", explique MUFG.

Le spécialiste souligne que Donald Trump a imposé des droits de douane sur 380 milliards de dollars d'importations, principalement en provenance de Chine au cours de son premier mandat contre 1 400 milliards de dollars cette année. "L'autre différence importante est que cette fois-ci, les droits de douane seront mis en œuvre immédiatement, alors qu'ils avaient été introduits progressivement au cours des années du premier mandat de M. Trump", ajoute MUFG.