Net repli à Wall Street, tirs de missiles de l'Iran contre Israel

(AOF) - Les marchés américains ont nettement reculé à la clôture de la séance ce vendredi alors que l'escalade militaire en Iran se poursuit. L'Iran a mené des tirs de missiles sur Israël en représailles à des attaques israéliennes sur son territoire, visant des sites nucléaires et des usines. Donald Trump avait déclaré que l'attaque israélienne "avait été excellente". "Ce n'est pas fini", a-t-il ajouté. Côté valeurs, Adobe s'est replié en depit du relèvement de certains de ses objectifs financiers annuels. Le Dow Jones a cédé de 1,79% à 42197 points et le Nasdaq a perdu 1,30% à 19406 points.

Adobe s'est replie de 5,32% à 391,68 dollars, après la présentation de ses résultats trimestriels, et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels, mais pas assez selon certains. Au deuxième trimestre, clos le 30 mai, Adobe a dégagé un bénéfice net de 1,691 milliard de dollars, soit une progression de 7,5 % par rapport à la même période un an plus tôt. Le bénéfice par action s’est quant à lui élevé à 3,95 dollars, contre 3,50 dollars au deuxième trimestre de l’exercice fiscal 2024.

Les chiffres économiques du jour

L'indice de l'Université du Michigan sur la confiance des consommateurs est ressorti à 60,5 en juin, contre 52,2 en mai. Il était attendu à 53,5.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Apple a fait savoir que les ventes d'iPhone dans le monde ont crû de 15% en glissement annuel en avril et mai. Il s'agit de la meilleure performance du géant technologique sur deux mois depuis le début de la pandémie de Covid-19, d'après les données de Counterpoint Research. Les ventes ont été soutenues par le retour à la croissance sur les deux principaux marchés du groupe, la Chine et les États-Unis.

Boeing

Boeing a publié hier une déclaration de son directeur général Kelly Ortberg suite au crash de l'un de ses appareils 787 Dreamliner. L'avion de la compagnie Air India qui transportait 242 personnes à bord s'est écrasé hier, peu après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad, dans l'ouest de l'Inde. "Je me suis entretenu avec le président d'Air India, N. Chandrasekaran, pour lui apporter tout notre soutien. Une équipe Boeing se tient prête à apporter son soutien à l'enquête menée par le Bureau d'enquête sur les accidents aériens de l'Inde".

Meta

Meta, maison-mère de Facebook, a finalisé l'acquisition de 49% des parts de la start-up Scale AI, spécialisée dans l'étiquetage de données, pour un montant de 14,3 milliards de dollars selon des sources proches du dossier, affirme Reuters. Meta a par ailleurs signé un accord avec Xgs Energy pour aider à développer 150 mégawatts d'électricité géothermique avancée au Nouveau-Mexique afin d'alimenter l'expansion de l'IA de la société mère de Facebook, ont annoncé les deux entreprises.

Moderna

Moderna a annoncé que les autorités sanitaires américaines avaient approuvé mRESVIA, son vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS), pour la prévention des maladies des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez des personnes âgées de 18 à 59 ans présentant un risque accru de maladie. Cette approbation va permettre d'élargir l'indication précédente, datant de mai 2024, qui concernait les adultes de 60 ans et plus.

Secteur aérien

À l'image de leurs concurrentes européennes, les compagnies aériennes américaines sont attendues dans le rouge à l'ouverture sur la place new-yorkaise. Les titres American Airlines, Delta Airlines ou United Airlines sont en repli de 4 à 5 % selon les données de pré-ouverture. Cette forte baisse est la conséquence du fort rebond des cours du pétrole observé après l'attaque d'Israël sur l'Iran, qui fait craindre un embrasement dans la région.

US Steel

Le président Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis détiendraient une action en or (golden share) dans US Steel, dans le cadre de l'accord de rachat du producteur américain d'acier par son concurrent japonais Nippon Steel. "Nous avons une action en or que je contrôle ou que le président contrôle", a déclaré le chef d'État américain aux journalistes à la Maison-Blanche. Sans dévoiler de détails sur la structure de l'accord, il a déclaré que les Américains détiendraient 51% du capital de US Steel.