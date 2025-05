Net regain de forme du dollar grâce à la détente sino-américaine

La Fed devrait rester l'arme au pied lors de ses deux prochaines réunions et devrait assouplir sa politique monétaire de 25 points de base à la mi-septembre, selon le baromètre FedWatch de CME. La probabilité de ce scénario est de 51,6%.

(AOF) - La devise américaine progresse nettement contre les principales monnaies, soutenue par la forte baisse des droits de douane entre les Etats-Unis et la Chine. L'euro perd ainsi 1,21% à 1,1114 dollar. Les annonces de ce matin réduisent les risques d'une récession aux Etats-Unis provoquée par une escalade de la guerre commerciale. Les taux longs s'affichent en forte hausse : le rendement du 10 ans américain gagne 5 points de base à 4,439%.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.