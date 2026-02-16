 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Net redressement de l'Ebitda pour Cogra au premier semestre
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 18:07

Comme annoncé le 6 janvier dernier, avec la publication d'un chiffre d'affaires de 22,6 millions d'euros au premier semestre 2025/2026, contre 18,7 MEUR à la même période de l'exercice précédent, Cogra a dépassé les effets de la crise énergétique des deux précédents exercices.

Sur cette période, la discipline opérationnelle et la maîtrise des charges permettent un net redressement de l'Ebitda, qui s'établit à 2,6 MEUR soit une marge de 11,5%, contre -0,3 MEUR un an plus tôt.

Après 1,5 MEUR d'amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à 1,1 MEUR (marge de 5%) contre -1,929 MEUR il y a un an.

Le résultat net s'établit à 1,1 MEUR, soit une marge nette de 4,8% contre une perte nette un an avant de 2 MEUR.

"L'orientation tarifaire désormais favorable, combinée à une meilleure utilisation des capacités industrielles et à une structure de coûts maîtrisée, ouvrent la voie à un redressement marqué de notre performance opérationnelle. On confirme notre capacité à renouer dès 2025/2026 avec une croissance rentable et une trajectoire de création de valeur durable", explique Cogra concernant ses perspectives.

Valeurs associées

COGRA
7,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank