Net redressement de l'Ebitda pour Cogra au premier semestre
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 18:07
Sur cette période, la discipline opérationnelle et la maîtrise des charges permettent un net redressement de l'Ebitda, qui s'établit à 2,6 MEUR soit une marge de 11,5%, contre -0,3 MEUR un an plus tôt.
Après 1,5 MEUR d'amortissements et provisions, le résultat d'exploitation ressort à 1,1 MEUR (marge de 5%) contre -1,929 MEUR il y a un an.
Le résultat net s'établit à 1,1 MEUR, soit une marge nette de 4,8% contre une perte nette un an avant de 2 MEUR.
"L'orientation tarifaire désormais favorable, combinée à une meilleure utilisation des capacités industrielles et à une structure de coûts maîtrisée, ouvrent la voie à un redressement marqué de notre performance opérationnelle. On confirme notre capacité à renouer dès 2025/2026 avec une croissance rentable et une trajectoire de création de valeur durable", explique Cogra concernant ses perspectives.
Valeurs associées
|7,1000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
