Net recul de la livre sterling en raison des tensions sur l'obligataire britannique
information fournie par AOF 02/09/2025 à 17:27

(AOF) - La devise britannique perd du terrain contre les principales devises et en particulier le dollar. En fin d'après-midi, la livre sterling cède 1,08% à 1,3397 dollar. Cette baisse intervient dans un contexte de progression des taux longs britanniques provoquée par les craintes à propos des finances publiques. Le 30 ans a atteint aujourd'hui un plus haut depuis 1998 à 5,697%. " Le budget subit une double pression : la baisse des revenus due au ralentissement économique et la forte inflation qui alimente les revendications salariales dans le secteur public ", expliquait récemment Commerzbank.

" On redoute que la chancelière de l'Échiquier ne soit contraint de prendre d'autres décisions difficiles dans le budget d'octobre prochain et qu'il ne puisse éviter de nouvelles hausses d'impôts. "

" Même dans un environnement de marché ordonné, nous observons un cercle vicieux lent mais insidieux : les inquiétudes croissantes sur la dette font monter les rendements, ce qui dégrade la soutenabilité de la dette, ce qui pousse à son tour les rendements encore plus haut ", prévient Jim Reid, responsable des études économiques chez Deutsche Bank.

Devises
