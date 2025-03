Nestlé: vers un renforcement de capacités R&D à Singapour information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 10:47









(CercleFinance.com) - Nestlé Research & Development (R&D) annonce son intention de renforcer les capacités locales à Singapour avec le soutien du Singapore Economic Development Board (EDB) 'afin de fournir des aliments savoureux, abordables et nutritifs, tout en étant durables'.



'Cela permettra à l'entreprise de stimuler l'innovation dans des domaines clés tels que les protéines alternatives, y compris les produits hybrides plantes/produits laitiers et à base de plantes, les emballages durables et la transformation numérique', explique Nestlé.



Avec le soutien continu de l'EDB et d'autres agences gouvernementales de Singapour, Nestlé R&D travaillera également avec des entreprises locales de Singapour, y compris des start-ups et des PME, afin de co-innover, évaluer et adopter des technologies émergentes.





Valeurs associées NESTLE 90,04 CHF Swiss EBS Stocks +0,36%