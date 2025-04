Nestlé: une technologie protéique pour la gestion du poids information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 12:03









(CercleFinance.com) - Nestlé indique que ses scientifiques ont mis au point une technologie protéique exclusive, conçue 'pour permettre le développement de boissons riches en protéines qui fournissent des solutions nutritionnelles pratiques et notables pour gérer la glycémie et l'appétit'.



Le groupe agroalimentaire suisse précise qu'une étude clinique menée en collaboration avec des partenaires externes, impliquant des participants atteints de diabète de type 2, a démontré l'efficacité de cette technologie des microgels de protéines de lactosérum.



Le premier produit à utiliser cette technologie est Boost Pre-Meal Hunger Support, une boisson qui, consommée 10 à 30 minutes avant un repas, aide à promouvoir la production naturelle de l'hormone GLP-1, l'hormone intestinale qui aide à réguler la glycémie.





Valeurs associées NESTLE 85,600 CHF Swiss EBS Stocks -0,52%