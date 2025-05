Nestlé: un café soluble pour les recettes frappées information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 15:46









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce que ses équipes de recherche et développement (R&D) ont réussi à créer une préparation de café instantané spécialement conçue pour les recettes de café frappé, répondant ainsi à une demande croissante de la part des consommateurs.



Le géant suisse de l'agroalimentaire explique que ses chercheurs ont mis au point une technique innovante de lyophilisation, combinant la praticité du café soluble avec la qualité d'un café haut de gamme rafraîchissant.



Dans un communiqué, Nestlé précise que le développement de café instantané pour les boissons glacées posait jusqu'à présent certains problèmes en raison de la difficulté du café soluble à se dissoudre dans les liquides froids.



Grâce à l'optimisation des paramètres clés de la technologie de lyophilisation, Nestlé est désormais capable de produire du café soluble haut de gamme qui se dissout facilement dans les liquides froids, une avancée que le groupe a utilisé pour la première fois lors du récent lancement du 'Nescafé Iced Blend' au Japon.





