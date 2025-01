Nestlé: The Capital Group détient plus de 3% information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 17:21









(CercleFinance.com) - Le gestionnaire américain de fonds de pension The Capital Group Companies détenait plus de 3% des droits de vote de Nestlé à la suite d'une acquisition d'actions, a-t-on appris jeudi dans un avis financier.



Dans un courrier transmis aux autorités de marché, The Capital Group précise qu'il possède désormais 3,006% des droits de vote du géant agroalimentaire suisse.





Valeurs associées NESTLE 74,18 CHF Swiss EBS Stocks -0,75%