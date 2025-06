Nestlé: série d'accords dans l'aquaculture durable information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 17:03









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé jeudi avoir noué plusieurs partenariats de recherche dans le domaine de l'aquaculture, avec pour objectif de transformer les pratiques de production dans le domaine.



Le géant suisse de l'agroalimentaire dit voir dans l'aquaculture un levier stratégique pour améliorer la durabilité des systèmes alimentaires, qu'il s'agisse d'ingrédients à faible empreinte carbone ou de bioplastiques à base d'algues pour les emballages.



Le groupe estime que la mise en place d'un modèle circulaire pourrait permettre, par exemple, que les déchets d'une espèce servent de nutriments à une autre, contribuant ainsi à la qualité de l'eau, à la biodiversité et la stabilité économique des exploitations.



En Nouvelle-Zélande, Nestlé indique avoir entamé une collaboration avec le Cawthron Institute afin d'étudier les interactions entre algues et coquillages.



Au Royaume-Uni, le groupe indique mener des recherches en mer avec la start-up Algapelago, sur une ferme expérimentale combinant culture de moules et d'algues.



En 2023, Nestlé avait conclu un accord avec la Pontificia Universidad Catolica de Chile (UC Chile) en vue d'explorer le potentiel des plantes marines et d'autres sources végétales alternatives de protéines.





