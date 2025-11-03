 Aller au contenu principal
Nestlé se distingue, Berenberg juge le titre sous-valorisé
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 10:27

Nestlé enregistre la deuxième plus forte hausse de l'indice SMI lundi matin à la Bourse de Zurich dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Berenberg, la banque allemande étant passée à l'achat sur le titre, qu'elle estime sous-évalué.

Vers 10h00, l'action du géant agroalimentaire progresse d'environ 1% alors que l'indice de référence des grandes valeurs helvétiques avance de quelque 0,2%.

Dans une note de recherche diffusée dans la matinée, Berenberg estime que le cours de Bourse actuel intègre des risques excessifs, alors que la valeur a chuté de quasiment 40% depuis ses plus hauts historiques atteints début 2022.

La banque reconnaît que le groupe devrait signer cette années ses pires résultats en deux décennies, avec une baisse attendue de 9% du bénéfice par action et un flux de trésorerie disponible en recul de 25%. Quant au ratio d'endettement, il devrait atteindre 3,1x, son niveau le plus élevé depuis au moins 20 ans.

Cependant, les analystes de Berenberg disent anticiper un redressement des performances de l'entreprise à horizon 2026, sous l'effet d'un apaisement des pressions inflationnistes et de moindres contraintes de capacités de production dans le segment de l'alimentation animale aux Etats-Unis.

Des réductions de coûts significatives devraient par ailleurs permettre d'accroître de relancer les investissements tout en améliorant les marges opérationnelles, font-ils valoir, ce qui les conduit à relever de 'conserver' à 'achat' leur recommandation sur le titre avec un objectif de cours porté de 83,1 à 92 francs suisses.


Valeurs associées

NESTLE
77,890 CHF Swiss EBS Stocks +1,31%


