Nestlé: s'allie à IBM pour créer des emballages via l'IA

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce que sa division R&D collabore avec IBM Research pour développer de nouveaux outils exploitant l'intelligence artificielle et les technologies de pointe afin de stimuler l'innovation.



Ce partenariat a abouti à la création d'un outil d'IA générative capable d'identifier de nouveaux matériaux d'emballage à haute barrière.



Ces matériaux visent à protéger les aliments et les boissons, à prévenir le gaspillage alimentaire et à répondre aux exigences fonctionnelles tout en garantissant la sécurité et la qualité des produits, indique Nestlé.



Nestlé poursuit ainsi sa stratégie de réduction du plastique vierge, en explorant des alternatives recyclables à base de mono-matériaux et de papier et indique que le modèle peut désormais proposer des matériaux innovants capables de protéger les produits sensibles de l'humidité, des variations de température et de l'oxygène.





