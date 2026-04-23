Nestlé rassure sur ses ventes au premier trimestre et maintient se objectifs pour 2026

En dépit du vaste rappel de laits infantiles, les volumes de ventes de Nestlé ont augmenté grâce à d'autres catégories de produits, dont le café, les produits culinaires et snacks ( AFP / Martin LELIEVRE )

Nestlé a maintenu ses objectifs pour 2026 malgré les répercussions encore incertaines du conflit au Moyen-Orient sur les coûts des matières premières et le climat de consommation, et bondit en Bourse après avoir surpris favorablement sur ses volumes de ventes au premier trimestre.

En dépit du vaste rappel de laits infantiles, ses volumes de ventes ont augmenté grâce à d'autres catégories de produits, dont le café, les produits culinaires et snacks. Le nouveau patron, Philipp Navratil, estime que la stratégie mise en place pour redresser les ventes "porte ses fruits".

A 10H33 GMT, le titre grimpait de 6,51% à 80,46 francs suisses, soutenant le SMI, l'indice de référence de la Bourse suisse, qui gagnait 0,95%.

Avec la force du franc suisse, qui connaît des poussées de fièvre du fait des tensions géopolitiques, le chiffre d'affaires s'est inscrit en baisse de 5,7% par rapport au premier trimestre l'an passé, à 21,3 milliards de francs suisses (23,1 milliards d’euros), les effets négatifs de change se chiffrant à 9,3%, a indiqué le géant de l'alimentation dans un communiqué.

Sa croissance organique - un indicateur très suivi par les analystes financiers pour jauger ses ventes hors effets de change et acquisitions ou cessions - s'est tassée à 3,5%, contre 4% au quatrième trimestre sous l'effet du rappel de laits infantiles.

Les volumes de ventes ont toutefois largement dépassé les prévisions, enregistrant une hausse de 1,2%, alors que les analystes financiers interrogés par l'agence suisse AWP tablaient en moyenne sur une hausse de 0,2%. Le chiffre d'affaires était attendu quant à lui à 21,2 milliards de francs.

"Nestlé est en train de montrer des premiers signes de reprise des volumes", a réagi Jean-Philippe Bertschy, analyste chez Vontobel, dans un commentaire boursier, soulignant qu'il s'agit "exactement" de ce que cherchaient les investisseurs pour se rassurer.

- Effets incertains du conflit au Moyen-Orient -

Le groupe propriétaire notamment des dosettes de café Nespresso et bouillons Maggi a connu deux années agitées, entre le scandale autour de ses eaux en bouteilles, le rappel de laits infantiles dans une soixantaine de pays et la valse de ses dirigeants.

Aux commandes depuis septembre, à la suite du licenciement de son prédécesseur pour une relation amoureuse non-divulguée avec une subordonnée, le nouveau patron, Philipp Navratil, doit donc restaurer la confiance. Ses progrès dans les efforts pour redresser les volumes de ventes sont scrutés de près.

Avec la vague d'inflation qui avait suivi l'invasion de l'Ukraine, Nestlé avait vu ses volumes de ventes décliner, alors que la baisse de pouvoir d'achat a poussé les consommateurs à se tourner davantage vers les marques de distributeurs des supermarchés.

Lors d'une conférence de presse téléphonique jeudi, M. Navratil a dit suivre "de très près" le conflit au Moyen-Orient.

"La situation est très volatile", "les prix du pétrole ont connu de nombreuses hausses et baisses" mais "nous n'avons jusqu’à présent constaté que très peu d'impact sur notre activité à l'échelle mondiale", a-t-il déclaré.

Les usines de Nestlé dans la région, qui représente 3% du chiffre d'affaires, continuent de fonctionner. Mais "les effets plus larges sur le groupe, notamment les répercussions sur les coûts des matières premières, les coûts de distribution et la confiance des consommateurs, demeurent incertains", a précisé Nestlé dans le communiqué.

Malgré "l'incertitude géopolitique et des risques macroéconomiques accrus", le groupe suisse a laissé ses prévisions pour 2026 inchangées, visant toujours une croissance organique des ventes d'environ 3% à 4% et une accélération des volumes de ventes. Il s'attend à une amélioration de sa marge opérationnelle qui devrait se renforcer au second semestre.

Dans le cadre du plan de suppression de 16.000 postes dans le monde en deux ans, dévoilé le 16 octobre par le groupe, Nestlé a par ailleurs annoncé jeudi envisager de supprimer jusqu'à 180 postes en France d'ici 2027, pays où il emploie quelque 9.000 salariés.