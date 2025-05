Nestlé: projet de nouveau centre R&D pour la deep tech information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le renforcement de son expertise en R&D dans la biotechnologie et la création d'un nouveau centre pour la 'deep tech', 'afin de développer son pipeline d'innovations et d'accroître l'efficacité de la recherche, de l'innovation et des opérations'.



'Les investissements seront débloqués grâce à une organisation de R&D allégée, à des méthodes de travail plus efficaces, à un portefeuille de projets ciblé et au redéploiement des ressources de R&D existantes', précise le groupe agroalimentaire suisse.



La création d'un centre consacré à la 'deep tech' sera une première dans l'industrie alimentaire et nutritionnelle. Il ouvrira officiellement au premier semestre 2026, dans les installations existantes du Nestlé System Technology Center à Orbe, en Suisse.





