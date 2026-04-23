Nestlé prévoit jusqu'à 180 suppressions d'emplois en France à partir de 2027

Nestlé compte près de 9.000 emplois en France ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Nestlé prévoit jusqu'à 180 suppressions d'emplois en France dans les fonctions support, notamment au siège basé à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ainsi que dans deux centres de recherche à Tours (Indre-et-Loire) et Lisieux (Calvados), a annoncé jeudi le groupe agroalimentaire suisse.

Ces projets s'inscrivent dans le cadre du plan annoncé en octobre 2025 par le nouveau directeur général Philipp Navratil, prévoyant la suppression de 16.000 postes dans le monde afin de réduire les coûts du groupe de plus d'un milliard d'euros à partir de 2027.

Dans un marché agroalimentaire "sous tension marqué par la pression sur le pouvoir d'achat, la hausse des coûts de production et une concurrence accrue", Nestlé France prévoirait notamment "de recourir davantage aux services partagés du groupe et de simplifier sa structure, y compris de ses centres de recherche et développement de Tours et de Lisieux", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Ces projets "pourraient conduire à la suppression de 180 postes en France" ajoute le texte. "En tenant compte des postes vacants, des créations de postes et des mobilités internes volontaires, l'impact social effectif pourrait être ramené de 75 à 100 postes", souligne le communiqué.

"Conçus avec l'objectif prioritaire de limiter les départs contraints, ces projets entendent privilégier les mobilités internes et différents dispositifs de départs volontaires ou de fin de carrière. Ils seront présentés dans le cadre de plans de sauvegarde de l'emploi", précise l'entreprise.

La mise en œuvre du plan "interviendrait progressivement à compter de 2027", ajoute le communiqué.

Nestlé compte près de 9.000 emplois en France au total, dans treize usines, quatre centres de R&D et un siège social.

Jeudi également, le géant agroalimentaire a annoncé son chiffre d'affaires mondial pour le premier trimestre à 21,3 milliards de francs suisses (23,2 milliards d'euros), légèrement supérieur aux prévisions des analystes financiers.

La nouvelle a semblé rassurer les marchés sur une possibilité de redressement des ventes du groupe après deux années agitées, entre le scandale de ses eaux en bouteilles, le rappel de laits infantiles dans une soixantaine de pays et la valse de ses dirigeants.