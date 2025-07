Nestlé: premier semestre sans surprise, avec des risques 'grandissants' information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 10:15









(Zonebourse.com) - Nestlé a publié jeudi des performances en ligne avec les attentes au titre du premier semestre et confirmé ses objectifs annuels, tout en faisant état d'éléments contraires 'grandissants', une déclaration qui faisait reculer son titre à la Bourse de Zurich.



Le géant suisse de l'alimentation a vu son chiffre d'affaires reculer de 1,8% sur les six premiers mois de l'année, à 44,2 milliards de francs suisses, principalement sous l'effet du repli de son activité en Chine.



Sa croissance organique, c'est-à-dire hors effet de change, acquisitions et désinvestissements, a ralenti à 2,9% alors que les analystes l'attendaient en moyenne à 2,8%.



Dans son communiqué, le groupe de Vevy explique avoir bénéficié d'une hausse moyenne de ses prix de 2,7%, à laquelle s'est ajoutée une croissance interne réelle (RIG) de 0,2%.



Laurent Freixe, son directeur général, a souligné que la stratégie de 'transformation' déployée par l'entreprise afin d'accélérer la croissance et de gagner des parts de marché se poursuivait.



Les prévisions pour 2025 restent inchangées, le groupe prévoyant toujours une amélioration de la croissance organique du chiffre d'affaires par

rapport à 2024, avec une augmentation au cours de l'année, au fur et à mesure de la mise en place des plans visant à relancer sa croissance.



Mais le groupe a également mis en évidence des risques 'accrus' liés aux incertitudes entourant l'activité économique et la consommation, ce qui suscitait quelques ventes de précaution de la part des investisseurs.



Avec une baisse de l'ordre de 3%, l'action Nestlé essuyait la plus forte baisse de l'indice SMI jeudi matin.





Valeurs associées NESTLE 74,330 CHF Swiss EBS Stocks -4,40%