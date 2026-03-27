Nestlé poursuit son projet de cession d'une participation dans Perrier et San Pellegrino pour un montant de 5,75 milliards de dollars, selon le FT

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(Ajout de détails et de contexte à partir du paragraphe 4)

La vente par Nestlé NESN.S d'une participation de plusieurs milliards d'euros dans ses activités d'eau a progressé, les sociétés de capital-investissement CD&R, KKR KKR.N et PAI passant au prochain tour d'appel d'offres pour laparticipation, a rapporté le Financial Times vendredi.

La vente de 50 % des parts pourrait valoriser l'entreprise à environ 5 milliards d'euros (5,75 milliards de dollars), et Platinum Equity a également exprimé son intérêt pour l'opération, selon le rapport, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Nestlé, KKR, PAI et Platinum Equity n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. CD&R s'est refusé à tout commentaire.

Nestlé a travaillé avec des banquiers d'affaires pour explorer une vente de participation dans son activité européenne d'eau, qui comprend des marques telles que San Pellegrino, Perrier et Acqua Panna, avec des offres attendues au début de ce mois, selon le rapport.

Le géant suisse de l'alimentation a engagé Rothschild pour le conseiller sur la vente de sa division eau, a précédemment rapporté Reuters , ajoutant que Nestlé visait à conserver une participation dans l'entreprise.

(1 dollar = 0,8693 euro)