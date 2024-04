Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: objectifs confirmés malgré un 1er trimestre décevant information fournie par Cercle Finance • 25/04/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - Nestlé a réaffirmé jeudi ses prévisions pour 2024 en dépit de performances inférieures aux attentes sur les trois premiers mois de l'année.



Le géant agroalimentaire suisse dit toujours anticiper une croissance organique de ses ventes d'environ 4% cette année, assortie d'une augmentation 'modérée' de sa marge opérationnelle courante récurrente.



Sa croissance organique sur le premier trimestre n'a pourtant atteint que 1,4%, là où le consensus des analystes visait plutôt +2,8%.



Mark Schneider, l'administrateur délégué du groupe, a toutefois précisé qu'après un démarrage d'exercice lent, Nestlé prévoyait un fort rebond de sa croissance interne réelle au deuxième trimestre.



La croissance interne réelle, qui mesure l'évolution des ventes en volumes, a été négative de 2% au premier trimestre, mais elle a pu être compensée par un effet prix favorable de 3,4%.



Dans un communiqué, Nestlé explique que sa croissance a été impactée négativement par l'Amérique du Nord, principalement dans la catégorie des produits surgelés où le groupe dit avoir perdu des parts de marché.



Au total, son chiffre d'affaires est ressorti à 22,1 milliards de francs suisses au premier trimestre, soit une baisse de 5,9%.



Suite à cette publication, l'action Nestlé chutait de plus de 4% jeudi matin, essuyant la plus forte baisse de l'indice SMI de la Bourse de Zurich et l'une des plus mauvaises performances de l'indice paneuropéen STOXX 600.





Valeurs associées NESTLE Swiss EBS Stocks -3.38%