Nestlé: nouveau CEO pour la zone Europe début juillet

(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le départ à la retraite de Marco Settembri le 30 juin prochain, après une carrière de plus de 36 ans au sein du groupe, et la nomination de Guillaume Le Cunff pour lui succéder au poste de CEO de la zone Europe.



Actuellement CEO de Nespresso à l'échelle mondiale (depuis 2020), Guillaume Le Cunff prendra ses nouvelles fonctions et rejoindra à ce titre la direction générale du groupe agroalimentaire helvétique à compter du 1er juillet.



A la tête de Nespresso, il a lancé des initiatives comme Reviving Origins, programme visant à soutenir les régions productrices de café après des conflits ou des catastrophes naturelles, et a oeuvré à la mise au point des capsules compostables à domicile.





