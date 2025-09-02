Nestlé: les conseils des analystes après la nomination d'un nouveau CEO
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 16:52
Nestlé a annoncé le limogeage de Laurent Freixe de son poste de DG, avec effet immédiat. Ce départ intervient exactement un an après sa nomination (suite au départ soudain de l'ancien DG, Mark Schneider) souligne l'analyste.
Le départ de Freixe fait suite à son refus de divulguer une ' relation amoureuse avec un subordonné direct '.
'Le nouveau DG est Philipp Navratil, actuellement à la tête de Nespresso. Ce nouveau changement soudain de direction pèsera probablement sur le cours de l'action AM, selon nous' indique le bureau d'analyses.
HSBC confirme pour sa part son conseil d'achat sur le titre Nestlé, avec un objectif de cours inchangé à 89 francs suisses.
Ce changement fait suite à une enquête sur une relation non divulguée avec un subordonné direct, en violation du Code de conduite des affaires de l'entreprise.
Selon l'analyste, le changement de direction avec l'arrivée de Philipp Navratil ne devrait pas modifier à court terme la stratégie du groupe. Le broker souligne que les initiatives actuelles, centrées sur la réduction des coûts, l'innovation et une exécution plus cohérente, devraient être poursuivies sans ajustement immédiat.
'Nous nous attendons à ce que Navratil élabore ses propres plans au fil du temps, mais, pour l'instant, nous pensons qu'il tient à s'assurer que ceux actuellement en cours d'élaboration soient correctement mis en oeuvre' indique HSBC.
La note précise également que 'le potentiel d'amélioration reste intact. 'Nous continuons de penser que le ratio de rentabilité interne (RIG) peut redevenir positif d'ici la fin de l'année 2025, ce qui devrait permettre au groupe de connaître une année de croissance rentable en 2026'.
'Suite à la baisse significative de notation de ces derniers mois, nous pensons que Nestlé offre un excellent rapport qualité-prix, avec une exposition privilégiée à sa catégorie, ce qui devrait lui permettre de générer une croissance supérieure à long terme' rajoute l'analyste en conclusion de son étude.
UBS estime que le changement de CEO annoncé ce matin était inattendu. Suite à cette information, l'analyste confirme son conseil neutre sur le titre et laisse son objectif de cours inchangé à 80 E.
'Philipp Navratil a été nommé CEO de Nestlé, suite au limogeage de Laurent Freixe. Cette nouvelle inattendue pourrait ajouter de l'incertitude au plan de redressement du groupe' estime le bureau d'analyse.
'Le conseil d'administration est confiant que Philipp Navratil fera rapidement progresser notre stratégie de croissance et accélérera nos efforts en matière d'efficacité. Nous ne changeons pas de cap en ce qui concerne notre stratégie et nous ne perdrons pas le rythme en matière de performance', a déclaré Paul Bulcke, le président du groupe.
Oddo BHF maintient son opinion 'surperformance' sur Nestlé mais abaisse son objectif de cours de 101 à 93 francs suisses, à la suite du licenciement de son CEO Laurent Freixe, une décision que le bureau d'études juge 'compréhensible, mais regrettable'.
'Le redressement du groupe n'avait pas besoin d'un changement un an tout juste après sa nomination en tant que CEO et Laurent Freixe avait le profil adéquate pour repositionner le portefeuille au regard de sa connaissance approfondie du groupe', Indique l'analyste.
Cette nomination soulève la question de savoir si d'autres changements sont à attendre au niveau du top management indique Oddo BHF.
'A ce stade, les investisseurs vont chercher à jauger sa vision stratégique et surtout la profondeur de sa connaissance du portefeuille et notamment des unités d'affaires qui doivent être redressées', rajoute l'analyste.
