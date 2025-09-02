 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 715,00
-0,04%
Indices
Chiffres-clés

Nestlé: Laurent Freixe évincé, Philipp Navratil nommé directeur général
information fournie par Reuters 02/09/2025 à 07:35

Les logos de Nestlé sont représentés dans le supermarché du siège de Nestlé à Vevey

Les logos de Nestlé sont représentés dans le supermarché du siège de Nestlé à Vevey

(Reuters) -Nestlé a annoncé lundi la nomination de Philipp Navratil au poste de directeur général à la suite du départ immédiat de Laurent Freixe, remercié pour avoir enfreint le code de conduite professionnelle du groupe qui détient notamment les marques Nespresso, Buitoni ou encore KitKat.

Le conseil d'administration a précisé dans un communiqué que le licenciement de Laurent Freixe, près d'un an après son arrivée, faisait suite à une enquête interne sur une relation amoureuse non déclarée du dirigeant français avec une subordonnée directe.

"C'était une décision nécessaire", a déclaré le président du conseil, Paul Bulcke, cité dans le communiqué. "Les valeurs de Nestlé et une bonne gouvernance constituent les fondations solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service chez Nestlé."

"Philipp Navratil est reconnu pour son parcours impressionnant, jalonné de succès obtenus malgré des circonstances difficiles", a ajouté Paul Bulcke. "Le conseil est confiant qu'il fera rapidement progresser notre stratégie de croissance et accélérera nos efforts en matière d'efficacité."

Philipp Navratil, de nationalité suisse et autrichienne, a rejoint Nestlé en 2001 comme auditeur interne. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions commerciales en Amérique centrale avant de diriger Nestlé Honduras en 2009. En 2013, il a pris la tête de l'activité café et boissons au Mexique, contribuant au renforcement de la marque Nescafé.

En 2020, Philipp Navratil a intégré l'unité stratégique café de Nestlé, où il a piloté la stratégie mondiale et l'innovation pour les marques Nescafé et Starbucks. Il a ensuite pris les rênes de Nespresso en juillet 2024, stimulant la croissance de l'activité, avant de rejoindre la direction générale de Nestlé le 1er janvier 2025.

Le groupe a annoncé en juillet une révision stratégique de son activité liée aux vitamines qui pourrait conduire à la cession de certaines marques, ainsi que son intention de se concentrer sur la conquête de marques haut de gamme dans le domaine des vitamines, des minéraux et des suppléments.

(Rédigé par Nicolas Delame, édité par Benjamin Mallet)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 08:18

    Attention aux confidences sur l'oreiller ! On est un peu coincé chez Nestlé !

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.09.2025 08:16 

    (Actualisé avec Société Générale, eDreams ODIGEO et InPost) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs ... Lire la suite

  • danone (Crédit: Anieszka Kubilus / Flickr)
    A suivre aujourd'hui... Danone
    information fournie par AOF 02.09.2025 08:16 

    (AOF) - Danone annonce avoir procédé à une émission obligataire en deux tranches d’un montant total de 1,3 milliard d’euros, composée d'une tranche de titres à taux variable d’une durée de 2 ans d’un montant de 800 millions d’euros (coupon de l’Euribor 3 mois + ... Lire la suite

  • COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    COFACE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    KLEPIERRE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 02.09.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank