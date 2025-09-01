Nestlé-Laurent Freixe évincé, Philipp Navratil nommé DG

Nestlé a annoncé lundi la nomination de Philipp Navratil au poste de directeur général à la suite du départ immédiat de Laurent Freixe, remercié pour avoir enfreint le code de conduite professionnelle du groupe qui détient notamment les marques Nespresso, Buitoni ou encore KitKat.

Le conseil d'administration a précisé dans un communiqué que le licenciement de Laurent Freixe, près d'un an après son arrivée, faisait suite à une enquête interne sur une relation amoureuse non déclarée du dirigeant français avec une subordonnée directe.

"C'était une décision nécessaire", a déclaré le président du conseil, Paul Bulcke, cité dans le communiqué. "Les valeurs de Nestlé et une bonne gouvernance constituent les fondations solides de notre entreprise. Je remercie Laurent pour ses années de service chez Nestlé."

"Philipp Navratil est reconnu pour son parcours impressionnant, jalonné de succès obtenus malgré des circonstances difficiles", a ajouté Paul Bulcke. "Le conseil est confiant qu'il fera rapidement progresser notre stratégie de croissance et accélérera nos efforts en matière d'efficacité."

Philipp Navratil, de nationalité suisse et autrichienne, a rejoint Nestlé en 2001 comme auditeur interne. Il a ensuite occupé plusieurs fonctions commerciales en Amérique centrale avant de diriger Nestlé Honduras en 2009. En 2013, il a pris la tête de l'activité café et boissons au Mexique, contribuant au renforcement de la marque Nescafé.

En 2020, Philipp Navratil a intégré l'unité stratégique café de Nestlé, où il a piloté la stratégie mondiale et l'innovation pour les marques Nescafé et Starbucks. Il a ensuite pris les rênes de Nespresso en juillet 2024, stimulant la croissance de l'activité, avant de rejoindre la direction générale de Nestlé le 1er janvier 2025.

Le groupe a annoncé en juillet une révision stratégique de son activité liée aux vitamines qui pourrait conduire à la cession de certaines marques, ainsi que son intention de se concentrer sur la conquête de marques haut de gamme dans le domaine des vitamines, des minéraux et des suppléments.

