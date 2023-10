Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Nestlé: lancement d'un lait en poudre contenant du soja information fournie par Cercle Finance • 17/10/2023 à 16:18









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé mardi qu'il allait lancer en Afrique une version de son lait instantané en poudre Nido également composé de produits d'origine végétale.



Développée par les chercheurs de son centre R&D d'Abidjan (Côte d'Ivoire), cette boisson baptisée 'Nido Milk & Soya' (Nido Lait et Soya) est destinée à accompagner, entre autres, la consommation de céréales et de porridges.



Dans un communiqué, le géant de l'agroalimentaire explique avoir imaginé un produit associant les bienfaits du lait de vache, qui contient des protéines, du calcium et des vitamines, à ceux des boissons d'origine végétale, riches en acides aminés et en fibres.



Le produit est d'ores et déjà commercialisé au Nigéria.





