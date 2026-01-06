 Aller au contenu principal
Nestlé lance un rappel massif de lots de laits infantiles en Europe
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 13:50

Le logo de Nestlé

Nestlé a annoncé mardi le rappel de certains lots de ses principaux produits de nutrition infantile en Europe, notamment les ‍préparations SMA, BEBA et NAN pour nourrissons et laits de suite, en raison d’une contamination potentielle par une toxine pouvant provoquer des nausées et des vomissements.

Le fabricant des marques KitKat et ‌Nescafé a précisé qu’aucune maladie ni symptôme n’avait été confirmé à ce stade en lien avec les produits rappelés.

Après la détection d’un problème de qualité dans un ​ingrédient fourni par un fournisseur majeur, "Nestlé a entrepris des tests sur toutes les huiles ⁠d’acide arachidonique ainsi que sur les mélanges d’huiles correspondants utilisés dans la production de ses produits de nutrition infantile potentiellement concernés ", a déclaré un ⁠porte-parole de Nestlé.

Les lots concernés ‍ont été rappelés en France, en Autriche, au Danemark, en Finlande, ⁠en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Norvège, en Suisse et au Royaume-Uni, en raison de la possible présence de céréulide, une toxine produite par certaines souches de la bactérie ​Bacillus cereus.

PLUS DE 800 PRODUITS CONCERNÉS

Le ministère autrichien de la Santé a précisé que le rappel concernait plus de 800 produits provenant de plus de 10 usines Nestlé et qu’il ⁠s’agissait du plus grand rappel de produits de l’histoire de l’entreprise.

Un porte-parole de ​Nestlé n’a pas pu confirmer ces chiffres

Nestlé a publié les numéros ​de lots des produits ​vendus dans différents pays qui ne doivent pas être consommés et a indiqué travailler à ​minimiser toute perturbation potentielle de l’approvisionnement.

L’entreprise a ⁠précisé avoir identifié le risque potentiel dans l’une de ses usines aux Pays-Bas.

RAPPEL VOLONTAIRE ET PRÉVENTIF EN FRANCE

En France, Nestlé a annoncé avoir procédé, le 5 janvier, à un rappel élargi des laits infantiles Guigoz et Nidal, dans le prolongement du rappel volontaire intervenu début décembre relatif ‌à un lot de lait infantile de la marque Guigoz.

"Bien que la quantité (de céréulide) détectée soit très faible, nous avons décidé de procéder à un rappel volontaire et préventif", a déclaré le groupe dans un communiqué.

Nestlé a ajouté avoir lancé une enquête approfondie pour "avoir une visibilité complète sur tous les produits potentiellement concernés".

(Alexander Marrow et Oliver Hirt, version française Elena ‌Smirnova, édité par Augustin Turpin)

