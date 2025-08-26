Nestlé: lance la production de concentrés d'espresso Nescafé en Malaisie
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 16:10
La hausse de la production permettra de répondre à la demande croissante de café froid dans toute l'Asie,
La nouvelle ligne de production répondra à la fois à la demande nationale et internationale, notamment à Singapour, en Océanie et dans la région MENA, avec des projets potentiels d'exportation vers l'Europe à l'avenir.
Le groupe a investi environ 290 millions de francs suisses en Malaisie, au cours des cinq dernières années. Nestlé prévoit d'investir environ 150 millions de francs suisses dans le pays d'ici 2028 afin d'améliorer encore ses capacités de fabrication, son infrastructure numérique et sa capacité d'innovation.
' Cet investissement reflète notre ambition de devenir un leader sur le segment en pleine expansion du café froid, notamment auprès des jeunes consommateurs ', a déclaré Axel Touzet, responsable de la division stratégique Café de Nestlé. ' Cette usine est parfaitement positionnée pour répondre à la demande croissante de concentré d'espresso Nescafé en Asie. '
