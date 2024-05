Nestlé investit 200 millions de francs suisses pour agrandir une usine au Mexique

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Le géant suisse de l'alimentation Nestlé annonce mercredi un investissement de 200 millions de francs suisses (204 millions d'euros) pour agrandir une usine au Mexique dans la production d'aliments pour animaux de compagnie, un de ses segments les plus porteurs.

Le groupe entend ainsi mettre en place une troisième ligne de production pour les aliments humides et une quatrième ligne pour les aliments secs dans son usine basée à Silao, dans l'Etat du Guanajuato, au centre du pays, indique-t-il dans un communiqué.

Avec cet agrandissement, quelque 94 nouveaux postes devraient être créés sur ce site où le groupe, propriétaire entre autres des marques Purina, Felix et Friskies, emploie déjà 600 personnes.

Au cours des dix dernières années, Nestlé a investi plus de 700 millions de francs dans cette usine, qui va devenir avec cette extension la plus grande en Amérique latine pour la production d'aliments pour animaux de compagnie.

"Le Mexique est au coeur de notre stratégie de croissance dans la région", souligne Laurent Freixe, le directeur de la zone Amérique latine de Nestlé, dans le communiqué.

Le Mexique est le premier marché pour les ventes de Purina en Amérique latine, représentant 45% de son chiffre d'affaires dans la région. Il s'agit également de son quatrième marché au niveau mondial pour les produits pour animaux de compagnie.

En 2023, les ventes de Nestlé dans les aliments pour animaux de compagnie se sont montées à 18,9 milliards de francs au niveau mondial, représentant 20,3% de son chiffre d'affaires.

Les aliments pour animaux de compagnie sont la deuxième plus grande activité du groupe, derrière les boissons liquides et en poudre.

Ils ont été les plus gros contributeurs à la croissance de ses ventes l'an passé, les marques Purina ONE, Purina Pro Plan et Friskies enregistrant une croissance à deux chiffres.