Nestlé: investissement dans l'alimentation animale en GB

(CercleFinance.com) - Le groupe suisse d'agroalimentaire Nestlé a annoncé jeudi qu'il investirait 150 millions de livres (environ 180 millions d'euros) au sein de son usine de nourriture animale Purina, basée à Wisbech, au nord de Cambridge.



Dans un communiqué, le groupe précise que cette initiative s'ajoute aux investissements récemment réalisés dans d'autres sites de production Purina aux Etats-Unis, en Hongrie ou au Brésil, sur fond de forte croissance de l'activité.



Alors qu'elle ne représentait que 12% du chiffre d'affaires de la société il y a dix ans, l'alimentation animale génère désormais autour de 20% de ses ventes annuelles.



L'usine de Wisbech, qui produit entre autres les marques d'alimentation pour chats Felix et Gourmet, va être dotée de lignes de production équipées de nouvelles technologies et d'équipements de dernière génération.



Le projet vise également à en améliorer l'efficacité énergétique et à en réduire les émissions de carbone.



Nestlé, qui précise que l'usine emploie déjà autour de 600 personnes, indique que le plan d'investissement permettra la création de 40 nouveaux emplois.



Les travaux, qui ont d'ores et déjà débuté, devraient être finalisés début 2025.





