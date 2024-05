Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: gamme de produits contre l'obésité aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 21/05/2024 à 15:57









(CercleFinance.com) - Nestlé présente Vital Pursuit, nouvelle gamme d'aliments pour accompagner les utilisateurs de médicaments amaigrissants GLP-1 et les consommateurs axés sur la gestion du poids aux États-Unis, pays où elle sera disponible d'ici le quatrième trimestre 2024.



Vital Pursuit aidera à répondre au besoin de gestion de leur alimentation par les Américains, grâce à une variété de formats surgelés tels que des bols avec des pâtes à grains entiers ou protéinées, des sandwichs et des pizzas.



Les produits sont alignés sur les portions et comprennent des nutriments essentiels comme les protéines, la vitamine A, le potassium, le calcium ou le fer. La gamme prévoit aussi des options sans gluten et plusieurs articles prêts à l'emploi pour plus de commodité.





