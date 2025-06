Nestlé: étend la commercialisation de NAN Sinergity information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 10:49









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce que son produit Sinergity, développé sous la marque NAN, est désormais lancé sur les marchés d'Amérique latine et du Moyen-Orient, avec des déploiements supplémentaires prévus en Asie plus tard cette année.



Déjà lancé en Europe, Sinergity associe des probiotiques à six oligosaccharides du lait humain (HMO) identiques à ceux présents dans le lait maternel, afin de favoriser un microbiote intestinal sain et renforcer l'immunité chez le jeune enfant.



' Nous mettons tout en oeuvre pour offrir les solutions nutritionnelles les plus avancées et fondées sur la science. Nos produits contenant des HMO sont disponibles dans plus de 50 pays. Avec des parents en quête du meilleur pour leurs enfants, nous continuons d'investir dans des produits aux bénéfices prouvés ', déclare Laurent Alsteens, responsable mondial de la nutrition infantile chez Nestlé.



Sinergity s'inscrit parmi les six axes d'innovation majeurs de Nestlé pour 2025.





Valeurs associées NESTLE 87,100 CHF Swiss EBS Stocks -0,68%