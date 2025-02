Nestlé en quête de partenariats sur ses activités d'eau (directeur général)

Nestlé est en quête de partenaires pour ses activités d'eaux, secouées par un scandale en France et en Suisse autour des autour de traitements interdits appliqués aux eaux minérales, mais ne souhaite pas les vendre, a affirmé jeudi son patron.

( AFP / FABRICE COFFRINI )

"Il y a des joyaux uniques dans l'activité d'eau, donc nous excluons une vente pure et simple", a déclaré Laurent Freixe, le nouveau directeur général du groupe suisse, lors d'une conférence avec les analystes financiers lors de la publication des résultats annuels du groupe.

"Nous sommes à la recherche de partenariats qui nous aideront à mettre en valeur et faire croître cette activité", a-t-il expliqué lors d'une conférence avec les analystes jeudi matin.

"Il y a de nombreuses options possibles sur la table", a-t-il ajouté, alors qu'une réorganisation des activités d'eaux a débuté janvier dans le cadre de ses projets pour relancer la croissance du groupe.

En 2024, les ventes d'eaux, qui englobent notamment les marques Perrier, S.Pellegrino et Contrex, se sont montées à près de 3,2 milliards de francs suisses (3,3 milliards d'euros), ne représentant que 3,5% du chiffre d'affaires du groupe, ce qui avait amené une partie des analystes financiers à s'interroger quant à savoir si Nestlé pourrait songer à les vendre ou opterait plutôt pour un partenariat comme il l'avait fait avec les glaces en 2016 pour alléger la voilure sans s'en séparer.

La contribution de l'eau au chiffre d'affaires de Nestlé a fortement diminué depuis que le groupe a cédé en 2021 une partie de ses marques locales en Amérique du Nord à des investisseurs pour 4,3 milliards de dollars (4,1 milliards d'euros à taux actuels).

Par comparaison, le café et boissons en poudre contribuent à 26,9% du chiffre d'affaires et les produits pour animaux de compagnie à 20,7%.

Mais le groupe reste "absolument engagé" auprès de ses marques d'eau, a insisté M. Freixe.

- Débat technique pour résoudre la question -

L'activité d'eau de Nestlé est secouée depuis plus d'un an par un scandale autour de systèmes microfiltration interdits pour les eaux minérales, suite à des révélations de la cellule d'enquête de Radio France et du journal Le Monde.

Le patron de Nestlé, qui a repris les commandes du groupe début septembre, a appelé jeudi matin à un "débat technique" autour des règles concernant l'eau afin de "résoudre cette question", affirmant que les produits vendus par le groupe ont été "sécurisés en tous temps".

Un juge parisien a décidé d'enquêter sur deux plaintes de l'association Foodwatch pour "tromperie" visant Nestlé mais aussi le groupe Sources Alma ((Cristaline, St-Yorre...), a appris l'AFP de source proche du dossier jeudi après-midi.

Début février, Radio France et Le Monde ont publié des éléments accusant la présidence et les services du Premier ministre d'avoir cédé au lobbying de Nestlé.

Emmanuel Macron avait réagi à cette affaire en affirmant qu'il n'y avait eu ni "entente" ni "connivence" avec Nestlé.

En septembre 2024, Nestlé Waters a payé à Epinal une amende de deux millions d'euros pour échapper à un procès dans un dossier relatif à ses eaux vosgiennes.