Nestlé: des solutions pour friteuses à air en Europe information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 10:11









(CercleFinance.com) - Nestlé annonce le déploiement de solutions de cuisson pour friteuses à air ambiant en Allemagne, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, en Pologne, en Hongrie, en Italie, en Grèce, en Finlande, en Norvège et au Danemark.



Le groupe agroalimentaire suisse explique qu'il continue de tirer parti de la popularité croissante de cet appareil de cuisson moderne, estimant que près de 30% des ménages d'Europe continentale possèdent désormais une friteuse à air.



Le portefeuille, qui varie selon les pays, comprend des gammes de recettes composées de poulet et de légumes sous la marque Maggi, une marque déjà présente dans plus de 60% des foyers européens selon Nestlé.



Le lancement de ces produits s'inscrit dans le cadre de l'expansion récente de Nestlé de son portefeuille de produits de cuisson modernes à l'échelle mondiale, qui font partie intégrante des six 'grands paris' mondiaux de l'entreprise.





Valeurs associées NESTLE 78,400 CHF Swiss EBS Stocks +0,05%