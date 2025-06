Nestlé: des jumeaux numériques pour les campagnes marketing information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - Nestlé a annoncé mercredi qu'il avait développé des jumeaux numériques - c'est-à-dire des répliques 3D de ses produits - afin de créer plus rapidement et à moindre coût des contenus marketing pour des marques comme Nespresso, Purina ou Nescafé.



Développée à partir de la plateforme d'IA personnalisée Nvidia Omniverse, cette technologie permet notamment d'ajuster virtuellement les emballages produits en fonction des campagnes ou marchés, sans avoir à refaire de prises de vue physiques.



D'après Nestlé, l'intégration de l'IA permet une génération de contenus créatifs plus fluide, avec des coûts réduits de plus de 70%.



Déployé à l'échelle mondiale, ce service s'appuie sur quelque 250 experts marketing et 45 studios, avec l'objectif de porter de 4.000 à 10.000 le nombre total de produits convertis en jumeaux numériques d'ici à deux ans



Dans un communiqué séparé, Nestlé a annoncé mercredi que 32% du café utilisé par sa marque Nescafé en 2024 provenait de fermes pratiquant l'agriculture régénératrice, dépassant ainsi son objectif de 20% fixé pour 2025.



Selon le rapport d'étape du plan Nescafé 2030 dévoilé aujourd'hui, cette progression témoigne de l'adhésion croissante des producteurs de café aux pratiques durables.





Valeurs associées NESTLE 85,910 CHF Swiss EBS Stocks -0,19%