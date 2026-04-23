Nestlé dépasse les attentes au 1er trimestre grâce au café et aux aliments pour animaux

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Nestlé a fait ‌état jeudi d'une hausse de son chiffre d'affaires au premier ​trimestre nettement supérieure aux attentes, portée par une demande accrue pour le café et les produits pour animaux de compagnie.

Le fabricant des ​assaisonnements Maggi, du café Nescafé et des barres chocolatées KitKat a maintenu ses ​prévisions annuelles d’une croissance organique comprise ⁠entre 3% et 4%, ainsi qu’une amélioration de sa marge ‌opérationnelle sous-jacente par rapport à l’an dernier.

Le chiffre d'affaires organique, qui exclut l'impact des fluctuations monétaires et ​des acquisitions, a ‌augmenté de 3,5% au cours du trimestre clos ⁠en mars. Les analystes tablaient en moyenne sur une croissance organique de 2,4%.

Le chiffre d'affaires total publié a reculé de 5,8% à ⁠21,3 milliards ‌de francs suisses (23,18 milliards d'euros), conformément aux attentes des ⁠analystes.

Une source proche du groupe a indiqué à Reuters en ‌février que le nouveau directeur général, Philipp Navratil, ⁠prévoit de renforcer l’accent sur quatre catégories de produits — ⁠le café, les ‌soins pour animaux, la nutrition et la santé, ainsi que ​l’alimentation et les snacks — afin ‌de stimuler les volumes cette année.

Cette stratégie reflète une plus grande importance accordée à ​ces quatre domaines plutôt qu'une refonte majeure de l'activité, a ajouté la source.

Les hausses de prix de 2,3% au ⁠premier trimestre sont conformes aux prévisions des analystes. La croissance interne réelle, soit les volumes de vente, a augmenté de 1,2% contre des prévisions de hausse de 0,1%, tirée par le café, l'alimentation et les snacks.

(Reportage Richa Naidu, version française Elena Smirnova, ​édité par Augustin Turpin)