Nestlé: croissance de plus de 2% du CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 10:09









(CercleFinance.com) - Nestlé dévoile un chiffre d'affaires de 22,6 milliards de francs suisses au titre du premier trimestre 2025, en croissance de 2,3% en données publiées et de 2,8% en organique, dont une croissance interne réelle de 0,7% et un effet prix de 2,1%.



'La croissance a été soutenue dans l'ensemble des marchés et des catégories, avec une tendance à l'amélioration des parts de marché dans plusieurs secteurs d'activité', souligne son administrateur délégué Laurent Freixe.



Nestlé laisse ses prévisions pour 2025 inchangées, prévoyant une amélioration de la croissance organique du chiffre d'affaires par rapport à 2024, avec une augmentation au cours de l'année, et une marge UTOP qui devrait être égale ou supérieure à 16%.



Il précise que ces prévisions reposent sur son évaluation de l'impact direct des tarifs douaniers en vigueur, mais dont 'l'impact indirect sur les consommateurs, les clients ou sur les devises et les prix des matières premières restent incertains à ce stade'.





