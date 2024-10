Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Nestlé: contrat d'achat d'électricité auprès de Boralex information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Nestlé France annonce la signature d'un contrat de PPA (Power Purchase Agreement, soit un accord d'achat d'électricité à long terme) avec Boralex, entreprise leader des énergies renouvelables en France, qui pourra lui fournir 20 % de ses besoins annuels en électricité renouvelable pendant 15 ans.



Ce contrat, l'un des premiers en France à combiner éolien (85 %) et solaire (15 %), permettra la construction de deux parcs éoliens et d'une centrale photovoltaïque entre 2024 et 2026.



Cet accord soutient l'objectif de Nestlé de réduire ses émissions de CO2 de moitié d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050.



Boralex renforce ainsi son plan stratégique en développant des solutions pour les entreprises consommatrices d'énergie verte.







Valeurs associées NESTLE 83,34 CHF Swiss EBS Stocks -0,33%