information fournie par Boursorama avec AFP • 23/04/2026 à 08:41

Nestlé: chiffre d’affaires en repli de 5,7% au 1T à 21,3 milliards CHF

Le géant suisse de l’alimentation Nestlé a publié jeudi un chiffre d’affaires en baisse de 5,7% au premier trimestre, à 21,3 milliards de francs suisses (23,1 milliards d’euros).

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Sa croissance organique, un indicateur qui permet de jauger ses ventes hors effets de change et acquisitions, s'est chiffrée à 3,5%, freinée par le rappel des laits infantiles, a-t-indiqué dans un communiqué.

Par comparaison, les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 21,2 milliards de francs de chiffre d’affaires et 2,5% de croissance organique.

Sa croissance interne réelle, qui reflète l'évolution des volumes, a également dépassé les prévisions, se redressant à 1,2%, contre 0,2% attendu par les analystes, le nouveau directeur général, Philipp Navratil, estimant dans le communiqué que la stratégie pour redresser les ventes "porte ses fruits".

Malgré "l'incertitude géopolitique et des risques macroéconomiques accrus", le groupe a maintenu ses prévisions pour 2026, précise le communiqué.

Il vise toujours une croissance d’environ 3% à 4%, avec une accélération de la croissance interne réelle par rapport à 2025,