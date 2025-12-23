 Aller au contenu principal
Nestlé cède ses parts restantes dans Herta Group
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 16:30

Dans un communiqué laconique, Nestlé indique avoir vendu sa participation de 40% dans Herta Foods à Casa Tarradellas, mettant ainsi un terme à leur coentreprise constituée en 2019, sans préciser aucun autre terme de leur accord.

Pour rappel, le groupe agroalimentaire suisse avait cédé 60% du capital de Herta Foods (qui représentait 667 millions d'euros de ventes en 2018 et était valorisée à 690 MEUR) au groupe espagnol, par un accord conclu en décembre 2019.

La coentreprise ainsi constituée comprenait les activités de charcuterie Herta disponible dans six pays européens, ainsi que l'activité de pâte Herta en France et en Belgique, mais excluait l'activité végétarienne que Nestlé voulait garder sous contrôle exclusif.

