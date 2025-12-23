Nestlé cède ses parts restantes dans Herta Group
information fournie par Zonebourse 23/12/2025 à 16:30
Pour rappel, le groupe agroalimentaire suisse avait cédé 60% du capital de Herta Foods (qui représentait 667 millions d'euros de ventes en 2018 et était valorisée à 690 MEUR) au groupe espagnol, par un accord conclu en décembre 2019.
La coentreprise ainsi constituée comprenait les activités de charcuterie Herta disponible dans six pays européens, ainsi que l'activité de pâte Herta en France et en Belgique, mais excluait l'activité végétarienne que Nestlé voulait garder sous contrôle exclusif.
